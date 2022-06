Spider-Man: No Way Home negli USA e in Canada esce una versione estesa

Nel corso del Labor Day, che si terrà il primo lunedì di settembre, negli Stati Uniti d’America e in Canada uscirà una versione estesa di Spider-Man: No Way Home per celebrare i 60 anni dell’Uomo-Ragno Condividi

Buone notizie in arrivo per i fan di Spider-Man. Per celebrare i 60 anni del supereroe, la cui vera identità è quella di Peter Parker, e i 20 anni dei film, la Sony ha ufficializzato che alcuni fortunati fan potranno tornare al cinema per assistere a una versione estesa di Spider-Man: No Way Home. Per l'occasione, la pellicola è stata intitolata Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version e si potrà vedere nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti d'America e in Canada durante il Labor Day, festività che cade il primo lunedì di settembre, che quest'anno sarà il 5. In programma, però, anche la possibilità di far guardare la versione estesa anche in altre parti del mondo. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 9 agosto sino a venerdì 2 settembre.

Il grande successo di Spider-Man: No Way Home approfondimento Spider-Man: No Way Home, il film arriva su Sky Primafila La pellicola è uscita in Italia il 15 dicembre 2021 e negli Stati Uniti d’America il 17 dicembre 2021. Il film ha esordito con un incasso di 600,9 milioni di dollari nei primi cinque giorni, terzo miglior risultato di sempre alle spalle di Avengers: Infinity War (640,5 milioni di dollari) e Avengers: Endgame (1,670 miliardi di dollari). In Italia, nel giorno del debutto, ha sfiorato i 3 milioni di euro al botteghino, passando in testa ai film usciti al cinema durante la pandemia COVID-19. Secondo le prime stime, il ritorno al cinema della versione estesa di Spider-Man: No Way Home incrementerà ulteriormente gli incassi della pellicola, con proiezioni che vanno oltre i 2 miliardi di dollari. Numeri che lasciano senza fiato soprattutto perché Spider-Man: No Way Home non è stato distribuito in Cina, un mercato che avrebbe garantito incassi ancor più ampi.

La trama di Spider-Man: No Way Home approfondimento Spider-Man, il making of del meme virale Il film è il sequel di Spider-Man: Far From Home, dove la gente ha scoperto la vera identità di Spider-Man. A tal proposito, la vita di Peter Parker è decisamente diventata più complicata e, per questo, egli decide di chiedere aiuto al Doctor Strange. Questi, capace di modificare il corso del tempo, accetta la richiesta e punta a far in modo che le persone dimentichino chi sia Spider-Man, in modo da permettere a Peter Parker di condurre una vita tranquilla. Tuttavia, qualcosa non funziona e l’incantesimo del Doctor Strange apre diversi multiversi, con vecchi nemici di Spider-Man come il Goblin, l’Uomo-Sabbia, Elektro o il Dottor Octopussy alla ricerca di vendetta contro l’Uomo Ragno. Questi, però, sarà aiutato da altri due Spider-Man provenienti da differenti universi, per la precisione il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi e il Peter Parker di Andrew Garfield della saga The Amazing Spider-Man.