Spider-Man: No Way Home, il film arriva su Sky Primafila

Il fenomeno cinematografico da due miliardi di dollari arriva su Sky Primafila on demand dall’8 aprile. Per l’occasione, ecco una featurette in cui Willem Defoe, Alfred Molina e Jamie Foxx elogiano la performance di Tom Holland

Dopo l’incasso record nelle sale cinematografiche italiane e in tutto il mondo (è sesto tra i migliori incassi mondiali di sempre) Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle case di tutti i fan e degli appassionati di cinema. A partire da venerdì 8 aprile il film è disponibile su Sky Primafila a 0,99€ fino al 18/04, dedicato ai clienti Sky. Per l’occasione, ecco un video in esclusiva per il sito di Sky TG24 girato sul set della pellicola che conclude la trilogia iniziata nel 2017.

approfondimento

Spider-Man: No Way Home, la recensione del film

Willem Defoe ha vestito i panni dello scienziato Norman Osborn alias Goblin nel primo film della saga dedicata a Spider-Man, girato da Sami Raimi nel 2002. Alfred Molina ha interpretato il fisico Otto Octavius, ovvero, il Dottor Octopus nel sequel uscito nel 2004. Infine, il premio Oscar Jamie Foxx ha lavorato nel 2014 in The Amazing Spider-Man 2 -Il potere di Electro, recitando nella parte dell’impiegato della Oscorp Max Dillon che, a causa di un incidente, si trasforma in uno dei nemici più acerrimi dell’uomo ragno

Ed è molto divertente vedere questi tre titani di Hollywood, protagonisti di Spider-Man: No Way Home, commentare, in questo video in esclusiva, la performance attoriale del giovane Tom Holland che ancora una volta torna a indossare il costume dell’Arrampicamuri. Al netto della giovane età (Tom ha solo 25 anni), l’attore inglese con il suo viso pulito e innocente, la sua abilità nelle scene d’azione, la sua empatia, è uno dei punti di forza di Spider-Man: No Way Home. Una pellicola davvero da non perdere.