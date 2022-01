Spider-Man: No Way Home: Tom Holland e Zendaya parlano del film. VIDEO

I due attori sono stati protagonisti di una divertente intervista per Marvel.com, nella quale hanno svelato alcuni segreti e curiosità del film Condividi

Tom Holland e Zendaya hanno parlato di Spider-Man: No Way Home in un'intervista per Marvel.com. Tra le altre cose, i due attori hanno parlato anche del ritorno, nel film, dei due ex interpreti dell'Uomo Ragno, Tobey Maguire ed Andrew Garfield.

Non solo Tom Holland: gli altri due “Spider-man” approfondimento Spider-Man, Maguire: “Non voglio dire di aver chiuso il capitolo" I due attori hanno parlato di Tobey Maguire, protagonista della trilogia di Sam Raimi. L'attore è stato soprannominato "T-McG" dai suoi colleghi: "Era davvero entusiasta di essere tornato. Si potrebbe dire che significava davvero molto per lui. Lui si è messo di nuovo la tuta e siamo tornati insieme. È stato fantastico". Tom e Zendaya hanno raccontato anche una curiosità su Andrew Garfield, protagonista di “The Amazing Spider-Man”. "È un ragazzo così adorabile. Penso che questo film fosse il suo modo di fare pace con Spider-Man. Era un tale privilegio lavorare con lui. So che significava molto per lui" ha spiegato Tom Holland. L'attore ha spiegato di aver legato molto con i suoi due colleghi, tanto da avere addirittura una chat di gruppo su Whatsapp. “Sì, sembra strano a dirlo ma è così. Non so perché, è un gruppo che è nato e basta. Ci siamo imbattuti in Tobey in un ristorante giapponese qualche tempo fa, gli ho chiesto il numero, e poi ho avuto l’idea di creare questo gruppo. Del resto solo noi tre sappiamo cosa significa essere Spider-Man al cinema, è un onore che condividiamo. Ma penso di essere stato l’unico ad usarlo, praticamente scrivevo messaggi da solo!”