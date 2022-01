Migliori film da vedere a febbraio 2022 in streaming e al cinema FOTO

3/17 @Sky Studios

Eiffel (Sky): dal 14 febbraio. Genere: Biografico. Cast: R. Duris, M. Mackey. Trama: Terminata la collaborazione per la costruzione della Statua della Libertà, l’ingegnere Eiffel ha raggiunto la celebrità. Ora però il Governo francese gli sta facendo pressioni per progettare qualcosa di spettacolare per l’Esposizione Universale di Parigi del 1889. Mentre elabora il progetto, Eiffel ritrova una donna conosciuta in passato, ispirazione per il progetto che cambierà Parigi per sempre