Mondocane, cast del film uscito al cinema con Alessandro Borghi. FOTO

3/9 ©Kika Press

Attrice romana nata nel 1982, Barbara Ronchi è conosciuta per i suoi ruoli di primo piano in film come “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio e “Padrenostro” di Claudio Noce. In Mondocane è Katia, una donna che non si è arresa ai drammi della vita, ma è andata avanti. Il suo passato è oscuro, fa parte delle forze dell’ordine e la sua missione è quella di fermare il piano di Testacalda.

Festival di Venezia 2021, i vip sul Red Carpet