Festival di Venezia, sul red carpet Tim Roth, Khaby Lame e tanti vip

Ancora tantissime star per la quinta serata del Festival di Venezia: oggi, 5 settembre, tocca al regista messicano Franco con il suo “Sundown”. Con lui anche i protagonisti della sua pellicola: non solo il britannico Tim Roth ma anche l'attrice messicana Iazua Larios e la francese Charlotte Gainsbourg. Attesa anche per Illusions Perdues” di Xavier Giannoli. Sul tappeto rosso anche celebrità come l'ex tennista russa Maria Sharapova e la più seguita star di TikTok