Festival di Venezia, il giorno di “Qui rido io” di Mario Martone LIVE

Can Yaman tra i Vip più "virali" di Venezia 78

L'attore turco che nella quinta giornata della Mostra del Cinema ha sfilato sul red carpet e ha ricevuto un premio (un riconoscimento che lui ha definito sui propri social "senza prezzo", dimostrando tutta la sua riconoscenza per tanto onore e anche per tanta apprezzata ospitalità) è uno dei più "virali". In tempi di pandemia è il caso di virgolettare il termine "virale": infatti stiamo parlando ovviamente dei suoi scatti su Instagram, immagini che stanno collezionando migliaia e migliaia di like. Il suo look originale in total black e la sua barba folta hanno colto nel segno. Eccolo in una foto che ha postato poche ore fa sul suo profilo ufficiale di IG.