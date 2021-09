Festival di Venezia 2021, gli ospiti vip arrivano al Lido. FOTO

Stanno arrivando per questa 7° giornata di Mostra del cinema tanti divi, nostrani e non. Da Simona Ventura a Denny Méndez passando per Salvatore Esposito, ecco le star che stanno approdando in laguna per questo nuovo capitolo di kermesse veneziana. Molti dei quali con look già eccezionali a quest'ora, figuriamoci stasera sul red carpet... E la modella russa Valentina Kolesnikova è già così elegante con il suo outfit diurno in pizzo nero che non osiamo immaginare quale mise sfoggerà questa sera SEGUI LA DIRETTA