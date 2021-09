Venezia 78, La Caja: la recensione del flm

È noto a tutti: Le colpe i padri ricadono sui figli. L’assioma è confermato da La Caja, in concorso alla 78.ma Mostra del Cinema di Venezia. ( LA DIRETTA - LO SPECIALE ), Il regista venezuelano Lorenzo Vigas torna quindi al Lido dopo essersi portato a casa nel 2015 il Leone d’Oro con la sua opera prima "Ti guardo" (Desde allá), primo film in lingua spagnola e prima pellicola sudamericana a vincere l'ambito riconoscimento. Ambientata tra i cieli azzurri del Messico, un’opera che chiude la trilogia del regista dedicata alla paternità iniziata nel 2004 con il cortometraggio "Los elefantes nunca olvidan"

La Caja, le emozioni sepolte in una scatola

È molto pericoloso rimuovere le proprie emozioni, rinchiudere i sentimenti, nasconderli in un’anonima scatola, ovvero in una “Caja”, come recita il titolo del film. Soprattutto se riguardano la figura paterna. Fëdor Dostoevskij diceva: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. Tuttavia, nel caso del giovane protagonista del film, il papà è soltanto un’anonima urna metallica. Sicché cerchi altrove, un guida, un riferimento, soprattutto se ti senti solo e perduto tra le sconfinate pianure del Nord del Messico.-

La Caja è anche un ritratto amaro della condizione dei lavoratori occasionali in America Latina. Sfruttati, vessati, senza diritti né sindacati, la mano d’opera è imprigionata 14 ore al giorno in capannoni, tra macchine da cucire e apparecchi per la stiratura. La concorrenza della Cina è molto vicina. Le orientali hanno le mani piccole e sono rapidissime. Sicché le pause non esistono per i latinos e se ti lamenti, ti liquidano in senso letterale.