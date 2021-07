Saranno 5 i film italiani in concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, un record. Si tratta di America Latina, thriller dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano, Il buco di Michelangelo Frammartino che narra una straordinaria impresa italiana di speolologia, Freaks out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, Qui rido io di Mario Martone con Toni Servillo nel ruolo di Eduardo Scarpetta, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, in cui il regista premio Oscar, racconta la sua passione per il Napoli di Maradona e la scomparsa dei suoi genitori, quando aveva 16 anni, nel 1987. I titoli sono stati annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera durante la presentazione del programma della kermesse, che si terrà in Laguna dall'1 all''11 settembre 2021. Numerosa anche la presenza del cinema italiano nei film fuori concorso o nella altre sezioni. Tra gli eventi più importanti la pellicola d'apertura di Pedro Almodovar con Madres Paralelas e l'anteprima mondiale di Dune di Denis Villeneuve. Nella Mostra, sarà forte anche la presenza femminile sia come registe che come storie. Già annunciate le misure di sicurezza che saranno quelle in vigore in tutta Italia con accesso in sala la cui capienza è dimezzata, con posti numerati e green pass.