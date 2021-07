Venezia 78, annunciata la giuria, da Chloé Zhao a Saverio Costanzo

approfondimento

Chi è Chloé Zhao, candidata agli Oscar 2021 come Miglior Regista

Quanto alle altre sei personalità che comporranno la giuria del concorso principale di Venezia 78, in programma dal 1° all'11 settembre, spicca il nome di Chloé Zhao, “campionessa uscente” con Nomadland che poi ha fatto incetta di premi internazionali fino agli Oscar. Assieme a lei ci saranno anche l'attrice belga Virginie Efira, recentemente vista in azione a Cannes in Benedetta di Paul Verhoeven; l'attrice britannica Cynthia Erivo, fresca di nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione di Aretha Franklin nella serie tv Genius; l'attrice canadese Sarah Gadon, attrice-feticcio di David Cronenberg vista a Venezia nel 2011 in A Dangerous Method. Completano la giuria il nostro Saverio Costanzo (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, L'amica geniale) e il regista rumeno Alexandre Nanau, il cui ultimo documentario Collective è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero. La Giuria Venezia 78 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.