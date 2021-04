Vita, carriera e curiosità sulla donna che ha già scritto la storia del cinema a Hollywood e che si appresta a dominare la notte degli Oscar il prossimo 25 aprile con il suo "Nomadland". Tutto quello che c'è da sapere su Chloé Zhao Condividi:

Con quattro candidature ai prossimi Oscar Chloé Zhao è già entrata nella storia come prima donna asiatica a ricevere così tante nomination. In generale però il suo “Nomadland”, con un budget tra i 4 e i 6 milioni di dollari (una cifra irrisoria per le produzioni di Hollywood) è ora in corsa in sei categorie quali miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior fotografia, migliore attrice protagonista (Frances McDormand) e naturalmente miglior regia. Di queste sei candidature, si diceva, quattro portano direttamente il suo nome, la sua firma e il suo talento. I PREMI VINTI DA NOMADLAND Il film, in parte auto prodotto anche con l’aiuto della protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il premio del pubblico al Toronto Film Festival e due Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia. Un cammino, quello del film che sarà disponibile su Star all’interno di Disney + a partire dal 30 aprile (visibile anche su Sky Q), e in sala appena possibile, costellato da tantissimi altri riconoscimenti come i British Independent Film Award, Chicago Film Critics Association Awards, Gotham Award, Hollywood Critics Association, PGA Awards ( solo per citarne alcuni).

CHI E’ CHLOE ZHAO approfondimento NOMADLAND: vittoria storica ai Golden Globe Il suo nome all'anagrafe è Zhao Ting, nata a Pechino il 31 marzo del 1982, di professione è regista, sceneggiatrice, montatrice e produttrice cinematografica. Padre dirigente d’acciaieria e madre infermiera, è però cresciuta con una mamma adottiva e gli occhi sempre puntati a Occidente. A quindici anni studia in un College a Londra per poi completare gli studi superiori a Los Angeles. Laureata in Scienze Politiche all’Università del Massachussets, ha anche studiato cinema alla New York University e per mantenersi gli studi ha lavorato nel settore pubblicitario e immobiliare, facendo saltuariamente anche la barista.