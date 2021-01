Bong Joon-ho presidente della giuria della Mostra di Venezia 2021

· Leone d'Oro per il miglior film · Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria · Leone d’Argento - Premio per la migliore regia · Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile · Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile · Premio per la migliore sceneggiatura · Premio Speciale della Giuria · Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

Chi è Bong Joon-ho, il regista di Parasite premiato con 4 Oscar

Nato in Corea del Sud, Bong Joon-ho ha debuttato come regista nel lungometraggio con la commedia nera BARKING DOGS NEVER BITE (2000) prima di raggiungere la fama internazionale con MEMORIE DI UN ASSASSINO (2003), per il quale ha vinto la Conchiglia d’argento al Festival di San Sebastián. THE HOST (2006), il suo film successivo su una famiglia comune che combatte contro un mostro eccezionale, è stato presentato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs ed è stato incluso fra i migliori dieci film degli anni 2000 dai Cahiers du Cinéma. Il successivo MOTHER (2009), presentato a Cannes a Un Certain Regard, ha vinto numerosi premi di diverse associazioni di critici, fra cui il premio per la migliore attrice della L.A Film Critics Association e il premio per il miglior film straniero della Boston Society of Film Critics. Bong Joon-ho ha fatto la sua prima incursione nelle produzioni internazionali con SNOWPIERCER (2013), interpretato da Chris Evans, John Hurt, Tilda Swinton, Ed Harris e Octavia Spencer, seguito da OKJA (2017), pure interpretato da un cast stellare e presentato in concorso a Cannes. Il suo ultimo film, PARASITE, ha vinto al Festival di Cannes la Palma d’oro. Altri riconoscimenti per il film includono il David di Donatello, il Golden Globe, il Critics Choice Award, e il BAFTA per la miglior sceneggiatura e il miglior film straniero. Alla 92a edizione degli Academy Awards, PARASITE ha vinto per la migliore sceneggiatura originale, per la migliore regia, come miglior film internazionale e come miglior film.