Festival di Venezia 2020, tutti i premi principali (in aggiornamento)

Serata finale della 77^ edizione: grande attesa per le categorie più importanti. I quattro film italiani in concorso strapperanno qualche riconoscimento?

Attesa per scoprire tutti i premi principali del 77° Festival di Venezia (LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO) , assegnati dalla Giuria presieduta da Cate Blanchett.

Il Leone del Futuro per la miglior opera prima è stato assegnato a Listen di Ana Rocha de Sousa, che si è aggiudicato anche il Premio Speciale della Giuria nella sezione Orizzonti. L'Italia festeggia il Premio alla miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti per I predatori di Pietro Castellitto, che così a 28 anni ha già fatto meglio di suo padre Sergio che, nonostante una lunga carriera di successi con ben tre David di Donatello, non ha mai avuto l'occasione di essere premiato a Venezia.



Nella sezione Orizzonti il premio per la miglior interpretazione maschile va a Yahya Mahayni, protagonista di The Man Who Sold His Skin. La miglior interpretazione femminile è invece quella di Khansa Batma, in Zanka Contact. La miglior regia è quella del filippino Lav Diaz, per Lahi, Hayop. Il Premio per il miglior film nella sezione Orizzonti va a Dashte Khamoush (The Wasteland) dell'iraniano Ahmad Bahrami.

Il Premio Marcello Mastroianni per gli attori emergenti è andato al dodicenne Rouhollah Zamani, protagonista dell'iraniano Sun Children di Majid Majidi, che racconta la vita quotidiana di un gruppo di ragazzini costretti a lavorare per aiutare le proprie famiglie, che vanno alla ricerca di un misterioso tesoro nei sotterranei della loro città. Il Gran Premio della Giuria è andato a Cari Compagni di Andrey Konchalovski, che racconta in uno splendido bianco e nero la storia poco conosciuta di un massacro compiuto ai danni di centinaia di civili, probabilmente dai cecchini del KGB, nel giugno 1962 nella città di Novočerkassk. Il Premio per la Sceneggiatura è andato all'indiano The Disciple di Chaitanya Tamhane, storia fuori dagli schemi e dai canoni occidentali di un giovane musicista che si mette in testa di sfondare nella musica classica indiana, anche se forse non ha il talento necessario all'impresa: una storia scandita da lunghe esibizioni di musica monofonica indiana.

L'Italia batte un colpo aggiudicandosi la Coppa Volpi maschile assegnata a Pierfrancesco Favino per il suo ruolo in Padrenostro di Claudio Noce, ispirato all'attentato subito nel 1976 da Alfonso Noce (padre del regista) visto dalla prospettiva del figlio di dieci anni, ragazzino dalla fervida immaginazione che si trova a dover elaborare un trauma così forte e imprevisto. E' la prima Coppa Volpi in carriera per Favino che consente all'Italia di fare doppietta, dopo il riconoscimento vinto nel 2019 da Luca Marinelli per Martin Eden.