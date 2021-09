Venezia 78, The Power of the Dog: la recensione del film

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee perfetti protagonisti del Western psicologico diretto da Jane Campion in concorso al Festival. SEGUI LA DIRETTA Condividi:

“Salva l'anima dalla spada, salva il cuore dal potere del cane”. Sono parole tratte dalla Bibbia. Un salmo su cui si chiude la parabola di The Power of The Dog, il film di Jane Campion in concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (LA DIRETTA - LO SPECIALE). La regista neozelandese è di casa al Lido. Nel 1990 vinse il Leone d’Argento con Un Angelo alla mia tavola. Nel 1996 il premio Pasinetti con Ritratto di Signora e infine nel 1999 presento Holy Smoke. E ora, nel 2021, con questo western ipnotico, tratto dal romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967, tenta di vincere il Leone d’oro.

La trama di The Power of the Dog approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2021, i film in concorso. FOTO Agli anni Venti si è solito associare l’aggettivo ruggenti. Ma qui non siamo nella New York di Francis Scott Fitzgerald o nella Parigi di Josephine Baker. Ci troviamo in un ranch del Montana, niente jazz o suffragette, ma bestiame e rudi mandriani. Più che ruggiti si sentono i latrati dei cani, i nitriti dei cavalli e i muggiti dei cavali. È il 1925. La natura, ça va sans dire, è assai selvaggia e ostile. Ma pure tra i due fratelli George e Phil Burbank pare esserci qualche problema, non foss’altro perché sono completamente diversi tra loro :il primo è sovrappeso, formale e metodico, il secondo è carismatico, forte e feroce. Ma quando George decide di sposare una vedova con un figlio, gli equilibri tra questi due Romolo e Remo del west rischiano di spezzarsi per sempre.

Paesaggi mozzafiato e sessualità represse approfondimento Festival di Venezia, gli arrivi dei vip nella seconda giornata Se gli orizzonti mostrati di The Power of the Dog risultano liberi e infiniti di contro, le anime dei protagonisti risultano prigioniere e dolenti. I panorami mozzafiato, i paesaggi innevati, i fiumi immacolati sono un meraviglioso affresco popolato, però, da amori tossici e sessualità represse. E non ci sono lezioni di piano a scogliere i nodi, ma pianole meccaniche e corde avvelenate. Tra spighe di grano insanguinate, animali morti per l’antrace e riviste di culturismo traboccanti di beefcake, Jane Campion ci mostra la solitudine di chi è alieno, soprattutto a se stesso. In quest’opera nessuno pare avere il coraggio di diventare ciò che è. Le pulsioni diventano ossessioni, le psicologie si trasfigurano in patologie e la felicità appare irraggiungibile come le stelle.

Da Benedict Cumberbatch a Kristen Dunst, un cast in stato di grazia approfondimento Doctor Strange, Benedict Cumberbatch non si mostra per evitare spoiler Ancora una volta Benedict Cumberbatch dimostra la propria versatilità nei panni del terrificante, ma al tempo stesso fragile, Phil l’attore ci offre il ritratto di un “duro” omofobico e omossessuale. E in virtù di questo lacerante conflitto, il suo personaggio ci sorprende ogni volta. Nei panni del dimesso e pingue George, Jesse Plemons è un esempio di come, pur con i mezzi toni e lavorando in sottrazione, si riesca a restare impressi nello memoria dello spettatore. Al pari di Kristen Dunst, indimenticabile figura femminile, incatenata in un mondo di maschi che solo nella bottiglia trova un filo di pace. Last but not least, Kodi Smith-McPhee con i suoi tratti eleganti e viscontiani, è perfetto nella parte del ragazzo strano e talvolta inquietante. Allampanato quanto una scultura di Giacometti, con la camicia allacciata sino all’ultimo bottone, i Jeans a vita alta, risulta l’ideale oggetto del desiderio del ruvido cowboy interpretato a Cumberbatch.