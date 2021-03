Doctor Strange, Benedict Cumberbatch non si mostra per evitare spoiler

Come rilanciato anche da Screenrant, l’attore ha deciso di non mostrarsi nel corso di un’intervista evitando di svelare dettagli sulla produzione che lo vedrà nuovamente indossare i panni di Stephen Strange

Cresce sempre di più l’attesa per il sequel del film campione di incassi che ha conquistato il botteghino internazionale con oltre seicentosettanta milioni di dollari. Nelle scorse ore l’attore è stato protagonista di un’intervista nella corso della quale ha deciso di non mostrarsi mantenendo la massima riservatezza sulle riprese.

Benedict Cumberbatch, il look misterioso

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato una serie di rallentamenti nel mondo della settima arte, tra le produzioni coinvolte troviamo Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Come riportato anche dal magazine Screenrant, Benedict Cumberbatch (FOTO) è stato protagonista di un singolare episodio; infatti, l’attore ha rilasciato un’intervista decidendo però di non mostrarsi in video.

Il filmato ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica poiché la decisione dell’attore è stata motivata dalla volontà di non svelare dettagli sul nuovo film attraverso il suo look.