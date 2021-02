Doctor Strange, la colonna sonora sarà di Danny Elfman

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la colonna sonora

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato importanti cambiamenti nel piano di produzione del film, soggetto a un rallentamento nelle scorse settimane come dichiarato da Elizabeth Olsen (FOTO), protagonista al fianco dell’attore britannico, classe 1976.

Poche ore fa Inverse ha annunciato la presenza di Danny Elfman nella produzione della pellicola.

Il compositore statunitense avrà il compito di curare la colonna sonora di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che potrà contare sulla regia di Sam Raimi; al momento la data di distruzione nelle sale cinematografiche è fissata per il 25 marzo 2022.

Daniel Robert Elfman, questo il nome all’anagrafe, ha riscritto la storia della settima arte lavorando a film divenuti veri e propri cult, tra i riconoscimenti ottenuti una vittoria ai Grammy Awards nella categoria Best Instrumental Composition su un totale di undici candidature.