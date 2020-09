Doctor Strange 2: ipotesi Tom Cruise per il ruolo di Iron Man

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman a We Got This Covered, Tom Cruise potrebbe riveste i panni dell’iconico Tony Stark

Benedict Cumberbatch , classe 1976, è pronto per rivestire i panni di Stephen Vincent Strange nel sequel di uno dei film di maggior incasso del 2016, al suo fianco potrebbe arrivare un altro grande nome del mondo dorato di Hollywood, stando a quanto dichiarato da Daniel Richtman al magazine We Got This Covered .

Doctor Strange 2: le indiscrezioni sul film

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, questo il nome all’anagrafe, sarà il protagonista dell’atteso secondo capitolo, intitolato nella versione statunitense Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui arrivo nelle sale cinematografiche a stelle e strisce è previsto per il marzo 2022. Poche ore fa We Got This Discovered ha pubblicato le dichiarazioni di Daniel Richtman conquistando l’attenzione dei media a livello internazionale.

Secondo quanto dichiarato dall’insider, Tom Cruise potrebbe essere chiamato a interpretare uno dei supereroi più celebri di sempre, queste le sue parole: “Stanno considerando molti cameo interessanti per il sequel di Doctor Strange per dare vita a versioni differenti di personaggi che già conosciamo. Un esempio, ho sentito che stanno considerando Tom Cruise nel ruolo di Tony Stark per un universo parallelo, una volta Cruise è stato anche vicino alla parte di Tony Stark prima di Robert Downey JR.”.

Le parole dell’insider hanno immediatamente fatto il giro del mondo, ma al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.