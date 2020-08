Tom Cruise entra in un cinema a sorpresa per vedere Tenet. VIDEO

Mascherina sul volto, l'attore, durante un soggiorno a Londra, è corso in sala per vedere l'attesissima pellicola di Christopher Nolan, uscita oggi in Italia. "Big movie. Big screen. Loved it" ha scritto su Twitter manifestando il suo entusiasmo. Il filmato è divenuto subito virale

Tom Cruise è tornato al cinema, ma questa volta nei panni di spettatore. Poche ore fa la star di Hollywood ha condiviso un video sul suo profilo Twitter mentre, durante un soggiorno a Londra, è corso in sala per vedere l'attesissimo film di Christopher Nolan: Tenet.

Tom Cruise: Big Movie. Big Screen. Loved it!

L’attore (FOTO) ha così postato un filmato, dalla durata di circa mezzo minuto, in cui mostra il suo ritorno al cinema dopo l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).



Nel filmato vediamo Tom Cruise salire in auto per dirigersi verso una sala cinematografica venendo riconosciuto da alcuni passanti, nonostante la mascherina di protezione.

Nelle immagini successive l’attore entra in una sala per poi esprimere la sua gioia per esser finalmente ritornato al cinema, grande entusiasmo anche per il film: "Big Movie. Big Screen. Loved it".

Nel giro di poco tempo il filmato ha fatto il pieno di consensi contando al momento su Twitter più di due milioni e mezzo di visualizzazioni, oltre 20.000 retweet e più di 94.000 like.