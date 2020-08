Tenet, le impressioni a caldo dell’attesissimo film visto in anteprima

Tenet , il nuovo film di Christopher Nolan , come sempre ci porta in un universo parallelo particolarmente intricato. E' un film che va lasciato sedimentare prima di cercare di capirlo e analizzarlo. Come sempre in Nolan, la trama non è chiarissima ma ogni singolo dettaglio ci può aiutare a ricostruire il puzzle. Di sicuro è un film che va visto al cinema, perché ne celebra la bellezza: assolutamente grande schermo.

approfondimento

E' un film che ha come protagonista il tempo e l'inversione del tempo. Tutti i personaggi sono notevoli, ma personalmente ho adorato il personaggio di Kenneth Branagh. Due frasi che mi hanno particolarmente colpito: "Non sono importanti le bombe che non sono scoppiate, sono più importanti quelle che non sono esplose", quelle di cui non sapremo mai nulla - forse è meglio che la maggior parte delle persone non sappia quello che sta succedendo dentro, fuori, durante la loro vita? La seconda frase: "Non devi cercare di capire, devi cercare di sentire". Ecco, Tenet è un film che va sentito.