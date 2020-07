Tenet, l'uscita slitta ancora: dal 31 luglio a "data da destinarsi"

approfondimento

Tenet, Christopher Nolan svela dettagli su trama e personaggi

Non è la prima volta che l'uscita di "Tenet" viene spostata: una prima data era stata posticipata dal 17 luglio al 12 agosto e poi appunto anticipata al 31 luglio, prima di quest'ultimo rinvio. Toby Emmerich, presidente della major, ha dichiarato: "Con Tenet non ci stiamo comportando come facciamo con gli altri film tradizionali, che hanno spesso un'unica data di uscita in tutto il mondo". Potrebbe darsi perciò che "Tenet" potrebbe sbarcare all'estero (per esempio in Asia o in Europa: l'uscita in Italia è in calendario il 26 agosto) prima ancora che in America, anche a causa dell'emergenza coronavirus che negli Stati Uniti è ancora molto forte e non consente previsioni a breve termine: la gran parte delle sale è chiusa da marzo, comprese quelle delle metropoli come New York e Los Angeles. La Warner Bros ha comunque confermato l'uscita entro la fine dell'anno di altri due titoli molto attesi come "Wonder Woman 1984" (2 ottobre) e il remake di "Dune" di David Lynch a cura di Denis Villeneuve (18 dicembre).