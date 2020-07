Tenet, il film di Christopher Nolan arriva al cinema il 26 agosto

Atteso per luglio e poi posticipato, è uno dei titoli su cui si punta per un ritorno di pubblico in sala, dopo l’emergenza sanitaria

Completo grigio, camicia scura e mano armata: John David Washington appare così sul poster di Tenet, il nuovo film Christopher Nolan, in arrivo nei cinema italiani il 26 agosto. Una produzione colossale, come la definisce Nolan, girata in sette Paesi diversi, per una storia ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale. Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, la missione che si svolgerà al di là del tempo reale, non è un viaggio nel tempo ma inversione. Un cast stellare, tra gli altri: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Michael Caine e Kenneth Branagh.

Il film è stato realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm. Warner Bros. Pictures presenta una produzione Syncopy.