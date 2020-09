Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Record di contagi nel mondo. In Gran Bretagna Johnson annuncia una nuova stretta per sei mesi: il Paese ha contato 5 mila casi nelle ultime 24 ore. In Italia curva stabile. La pandemia sul tavolo dell'Assemblea generale dell'Onu. Trump attacca Pechino accusandolo di aver "infettato il mondo" con il coronavirus. Il presidente cinese parla di "accuse senza fondamento"