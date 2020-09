Covid, 241 morti in 24 ore in Spagna. In Gb stretta su pub e lavoro

La paura del coronavirus torna a montare in Europa. In Francia oltre 10mila positivi in un giorno. Gli Usa superano i 200mila morti. Oms, nuovo record settimanale di 2 milioni di contagi

La paura del coronavirus torna a montare in Europa e nel mondo, con un nuovo record settimanale di 2 milioni di contagi certificato dall'Oms a livello globale e gli Usa che superano le duecentomila vittime mentre la Spagna registra un drammatico primato: 241 morti solo nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi dall'inizio della seconda ondata (durante la prima il record di morti è stato di 950 in un solo giorno). Anche la Francia, dove “l'allarme rosso” riguarda ormai la metà del Paese, torna sopra i 10 mila nuovi contagi giornalieri dopo un weekend con numeri più contenuti. Inoltre all'Ecole centrale di Lione sono risultati positivi al Covid-19 252 studenti, su 513 persone sottoposte al tampone. ( IL LIVEBLOG - BOLLETTINO ITALIA - SPECIALE )

La stretta nel Regno Unito

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 22 settembre

In Gran Bretagna, sebbene il numero dei morti di questa seconda ondata resti lontano da quello della primavera, il rimbalzo dei ricoveri in ospedale spaventa: Boris Johnson - allarmato dai 5000 contagi delle ultime 24 ore, picco da maggio, e dai segnali di tendenza ancor più gravi di Francia o Spagna - cerca stavolta di non ricascare nelle esitazioni imputate al suo governo all'inizio della fase acuta della pandemia, ripristinando subito restrizioni in serie (ECCO QUALI) e mettendo fine per 6 mesi o giù di lì alle speranze messe in moto da luglio di un qualche ritorno generalizzato alla normalità.