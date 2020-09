Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 22 settembre

(

IL BOLLETTINO

,

LE MAPPE

)

È in calo, in Italia, il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Stabile il numero dei decessi, 17 morti nell'ultimo giorno rispetto alle 15 vittime di domenica. Il ministro della Salute Speranza ha esteso l'obbligo di tampone a chi viene da Parigi e da altre aree della Francia "con significativa circolazione del virus".