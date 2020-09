Coronavirus Gran Bretagna, coprifuoco per pub e ristoranti

Il premier britannico Boris Johnson, come suggerito dai consiglieri del governo Patrick Vallance e Chris Whitty in un briefing sul coronavirus tenutosi negli scorsi giorni, avrebbe intenzione di presentare alla Camera dei Comuni un nuovo pacchetto di misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel Paese. Come anticipato dal Guardian, in un discorso televisivo in programma il 22 settembre 2020, il primo ministro britannico potrebbe annunciare il coprifuoco per pub e ristoranti, che da giovedì dovranno probabilmente chiudere alle 10 di sera. Tra le nuove misure, lo smart working verrebbe agevolato per tutti coloro che possono adottarlo e verrebbero comminate più contravvenzioni per chi non rispetta le norme.

La prima risposta all’impennata dei contagi

Le nuove misure, come riporta la fonte, saranno più morbide rispetto a quelle indicate nei consigli dei consulenti scientifici del governo nelle ultime settimane, che avevano suggerito un lockdown di due settimane per arrestare l'aumento esponenziale delle infezioni registrato nell’ultimo periodo. Non è da escludere, tuttavia, l’inasprimento delle misure nel caso in cui questa prima stretta in risposta all’impennata dei contagi nel Paese non dovesse dare gli effetti desiderati. Nel corso dell’intervento televisivo, il premier britannico Boris Johnson dovrebbe anche indicare alla popolazione ulteriori modi in cui è possibile affrontare il virus, ribadendo la necessità di lavarsi le mani, usare dispositivi di protezione per il viso e rispettare il distanziamento sociale.