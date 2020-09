Coronavirus, impennata dei contagi in Belgio: + 62%

Tra l'11 e il 17 settembre scorsi in Belgio i nuovi contagi sono stati mediamente 1.196 al giorno: il 62% in più rispetto alla settimana precedente. Particolarmente colpiti i giovanni nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni

Tra l'11 e il 17 settembre scorsi in Belgio i nuovi contagi da coronavirus sono stati mediamente ogni giorno 1.196, il 62% in più rispetto alla settimana precedente (COVID-19: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nella sola giornata di lunedì 14, i nuovi casi sono stati 1.717, una cifra che rappresenta un nuovo record. Lo ha reso noto l'istituto per la salute pubblica Sciensano. "Il numero dei contagi è due volte più alto di quello registrato nella seconda metà del mesi di agosto", ha indicato un portavoce di Sciensano nel corso di una conferenza stampa. Particolarmente colpiti i giovani nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni.