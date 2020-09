Coronavirus, ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

In Quebec nuove restrizioni ad assembramenti

Il governo del Quebec ha annunciato nuove restrizioni agli assembramenti per prevenire una seconda ondata di infezioni da Covid-19. Il numero di persone ammesse in "sale di riunione, luoghi di culto, eventi festivi, matrimoni" scenderà da 250 a 50 a partire da oggi, lunedì, ha detto il ministro della Salute Christian Dube. In tre delle regioni della provincia - comprese le citta' di Montreal e Quebec City, che hanno raggiunto un livello di allerta "arancione" - i raduni sono limitati a 25 persone, ha detto Dube in una conferenza stampa. Le restrizioni non si applicano ai teatri o ai cinema, dove le distanze sociali sono più facili da far rispettare, ha aggiunto.