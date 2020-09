Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 21 settembre

Nelle ultime 24 ore si è registrato ancora un calo dei contagi giornalieri (1.350 contro i 1.587 di ieri) e sono diminuiti anche i test effettuati (55.862 contro 83.428). Sono 17 i morti, con i decessi totali che arrivano a 35.724. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 299.506. I guariti sono 218.703. Le persone in terapia intensiva sono 232, in aumento di 10 unità rispetto al 20 settembre

Il numero dei nuovi casi di coronavirus registrati in Italia è ancora in lieve calo: sono 1.350 contro i 1.587 di ieri. Calano, però, anche i tamponi effettuati che sono 55.862, contro gli 83.428 del giorno precedente . È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 settembre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 232 (+10).

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 299.506. Le vittime, in totale, sono 35.724, con 17 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 352, per un totale di 218.703. I ricoverati con sintomi sono 2.475 (+110). Sono invece 42.372 le persone in isolamento domiciliare (+861). I tamponi sono in tutto 10.488.676, in aumento di 55.862 rispetto al 20 settembre. I casi testati sono finora 6.342.654, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che l'aggiornamento riportato fa riferimento a 3 giorni (sabato, domenica e lunedì). La Regione Sicilia comunica invece che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.