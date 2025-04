Evade da domiciliari e si mette in fila per il traghetto: arrestato

I passeggeri, in fila per il battello da Ischia a Napoli, spaventati chiamano i carabinieri che una volta sul posto, chiedono all'uomo di mostrare il volto. L'epilogo come la scena di un film

Un ladro evade dai domiciliari e con un passamontagna in testa si mette in fila al porto di ischia per imbarcarsi su un traghetto diretto a Napoli. I passeggeri spaventati chiamano i carabinieri che una volta sul posto, chiedono all'uomo di mostrare il volto. L'epilogo come la scena di un film.