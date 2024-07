Grecia, ondata per la variante kp3: i consigli per chi è in partenza

Nella Penisola ellenica i ricoveri settimanali a causa del virus sono aumentati del 44% nell'ultimo mese. Le autorità sanitarie hanno quindi deciso di reintrodurre alcune misure per limitare la diffusione dei contagi. Questa situazione sta generando non poche preoccupazioni tra i turisti che avevano pianificato lì le loro vacanze. Ecco cosa possono fare ascolta articolo

L'ondata di nuovi contagi Covid, complice la variante Kp3, non sta colpendo solo il nostro Paese, dove i casi sono aumentati del 53,3% nell'ultima settimana passando da circa 9mila a 13.672. Anche in Grecia la situazione comincia a preoccupare: tra l'8 e il 14 luglio, infatti, si è registrato un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri, con un incremento di 669 positivi secondo quanto riportato dall'Organizzazione Nazionale per la Sanità Pubblica (EODY). Questo incremento del 44% nelle ospedalizzazioni settimanali ha indotto le autorità sanitarie a reintrodurre alcune restrizioni per contrastare la diffusione del virus.

Test anti-Covid distribuiti gratuitamente ai passanti Una situazione, come detto, che ha provocato notevole preoccupazione non solo nel Paese, ma anche tra i turisti che hanno scelto la Grecia come meta per le vacanze, in particolare quelli inglesi, visto che sono tra i più assidui frequentatori della Penisola ellenica. Ma anche gli italiani scelgono frequentemente la il Paese e le sue isole come destinazione per le ferie. La diffusione del virus è stata così estesa che durante la settimana sono stati distribuiti gratuitamente test Covid ai passanti, come riportato dal Mirror. Gli esperti consigliano a chi si reca in Grecia di adottare le misure di protezione personale, come l'uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani, oltre a considerare la vaccinazione. leggi anche Covid in Lombardia, aumentano i casi: +63% in una settimana

I consigli per chi parte in vacanza per la Grecia Il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha però ancora emesso avvisi particolari riguardo alla Grecia. Anche l'EODY, che ha diffuso i dati sull'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, non ha fornito ulteriori indicazioni. Quindi, al momento, per chi ha scelto la Grecia non sono richiesti Green Pass e, a quanto risulta, non ci sono state finora cancellazioni di massa delle prenotazioni. Tuttavia, viene consigliato monitorare costantemente i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale e di osservare le misure preventive, soprattutto se si fa parte delle categorie delle persone più vulnerabili al virus. leggi anche New York, Harvey Weinstein ricoverato in ospedale con il Covid

Quando si può essere risarciti se si cancella la prenotazione a casua del Covid Per chi desidesse di annullare la vacanza in Grecia a causa del boom dei contagi, le possibilità di cancellazione senza penali dipendono dalle politiche delle piattaforme di prenotazione. Su Airbnb, le emergenze sanitarie pubbliche devono essere dichiarate ufficialmente dal governo per essere coperte, mentre Booking.com suggerisce di consultare l'Help Center per le modifiche ai piani di viaggio a causa del Covid-19. Anche per le compagnie di trasporto, come aerei o traghetti, è necessario verificare le condizioni specifiche sui rispettivi siti. leggi anche Covid, variante KP.3: sintomi, caratteristiche e prevenzione