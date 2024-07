Covid, variante KP.3: sintomi, caratteristiche e prevenzione

Introduzione

In Italia sono in lieve aumento nelle ultime settimane i casi di Covid-19. In base ai dati dell'ultimo bollettino settimanale sul monitoraggio Covid-19, a cura del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, sono stati registrati 3.855 nuovi casi. Numero in rialzo rispetto ai 2.505 della settimana precedente, in cui era già stato osservato un aumento del 25% dei contagi. In Italia, come riferito da Francesco Vaia, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, "la variante JN.1 e i suoi sotto-lignaggi rimangono predominanti". In particolare, l'aumento dei contagi sembra essere legato alla sottovariante KP.3. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui sintomi e le precauzioni riguardanti questa nuova sottovariante, che deriva dalla mutazione “madre” JN.1.