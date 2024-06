Covid, la variante KP.3 corre negli Usa: sintomi e caratteristiche

In base alle proiezioni Cdc, effettuate tra il 26 maggio e l’8 giugno, KP.3 riguarda il 25% dei casi Covid negli Stati Uniti, superando KP.2 che invece rappresenta il 22.5% dei contagi. Entrambe le varianti discendono dalla mutazione “madre” JN.1, ceppo fino a poco fa indicato dalle organizzazioni internazionali come base per i futuri vaccini. Tuttavia, la Food and Drug Administration ha recentemente stabilito che il nuovo vaccino per l'autunno dovrà essere mirato alla variante KP.2