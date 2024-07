New York, Harvey Weinstein ricoverato in ospedale con il Covid

L'ex produttore, 72 anni, è stato trasferito al Bellevue Hospital Prison Ward. Condannato per accuse di stupro a New York e in California, soffre di diabete, ipertensione, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni, ed è risultato positivo al Covid proprio di recente, dopo aver anche contratto una polmonite bilaterale

L’ex produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, è stato trasferito in un ospedale di New York, nella giornata di giovedì 25 luglio, con molteplici disturbi, tra cui il Covid-19 , come hanno confermato anche i suoi rappresentanti in una dichiarazione. I registri del New York City Correction Department hanno mostrato, infatti, che Weinstein , 72 anni, è stato condotto preso il Bellevue Hospital Prison Ward. Condannato per accuse di stupro a New York e in California, soffre di diabete, ipertensione, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni, ed è risultato positivo al Covid proprio di recente, dopo aver anche contratto una polmonite bilaterale.

I guai giudiziari

I giurati di Manhattan lo hanno dichiarato colpevole di accuse di stupro a febbraio 2020, ma la Corte d'appello di New York ha annullato la condanna ad aprile scorso. Il nuovo processo si terrà probabilmente in autunno proprio dopo l’annullamento della prima sentenza che quattro anni fa aveva condannato l'ex re di Hollywood a 23 anni di prigione per reati sessuali. Il giudice Curtis Farber ha indicato che il dibattimento potrebbe cominciare il prossimo 12 ottobre. In precedenti udienze la parte civile aveva annunciato l'intenzione di indagare sulle affermazioni di diverse donne uscite allo scoperto accusando l'ex produttore di reati a sfondo sessuale. A sua volta l'avvocato di Weinstein, Arthur Aidala, aveva ribadito l'innocenza del proprio cliente, chiedendo di anticipare il processo a settembre in quanto l'ex produttore, rinchiuso nel carcere newyorchese di Rikers Island, "soffre tremendamente in carcere" a causa di una serie di problemi di salute.

I processi

Nel primo processo penale del 2020 Weinstein era stato riconosciuto colpevole di aggressioni sessuali di primo grado sulla base delle accuse di Miriam Haley, una assistente alla produzione dello show “Project Runway”, oltre che di stupro di terzo grado, sulla base della testimonianza dell'aspirante attrice Jessica Mann. Era stato invece scagionato da altre tre accuse. La condanna era stata però annullata alcuni mesi fa in appello, sulla base di una serie di errori commessi dal giudice del primo processo, James Burke. Dopo l'annullamento, il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg si era impegnato a portare l'ex produttore nuovamente in giudizio. Weinstein è stato condannato nel 2022 anche da una giuria di Los Angeles ad altri 16 anni di prigione per atti sessuali non voluti contro Evgeniya Chernyshova, ex modella russa. L'ex produttore ha anche in questo caso presentato ricorso.