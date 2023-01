Anche io, una clip esclusiva del film inchiesta sul caso Weinstein

Basata sull'inchiesta del New York Times di Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett, oltre che sul libro She Said: la storia delle molestie sessuali che ha contribuito a far nascere un movimento di Jodi Kantor e Megan Twohey, la pellicola arriverà al cinema dal 12 gennaio. Nell'attesa ecco una scena del film, interpretato da Carey Mulligan e da Zoe Kazan, in esclusiva per il sito di Sky TG24

Dai produttori vincitori degli Academy Award® di 12 anni schiavo, Moonlight, Minari, Selma - La strada per la libertà e La grande scommessa e dal produttore candidato all'Oscar® di Zero Dark Thirty e American Hustle – L’Apparenza inganna, Anche io Il film inchiesta di Maria Schrader sul caso Weinstein arriverà in Italia dal 19 gennaio 2023 distribuito da Universal Pictures. Anche io è basato sull'inchiesta del New York Times di Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett, oltre che sul libro She Said: la storia delle molestie sessuali che ha contribuito a far nascere un movimento di Jodi Kantor e Megan Twohey e ha ottenuto 2 nomination ai Golden Globe 2023: Miglior attrice non protagonista e miglior sceneggiatura. Nell'attesa che il lungometraggio arrivi nelle sale cinematografiche italiane, in testa all'articolo potete trovare una clip in esclusiva per il sito di Sky TG24.