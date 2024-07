Covid, casi in aumento per variante KP.3: dai sintomi alle precauzioni

Nonostante l’arrivo della bella stagione, che dovrebbe fare da freno ai virus, i casi di Covid-19 sono in lieve aumento in Italia. Secondo l'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute, dal 27 giugno al 3 luglio, i nuovi positivi sono stati 3.855: dato in rialzo rispetto ai 2.505 della settimana precedente. Anche in Italia, come riferito dal direttore della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, "la variante JN.1, con tutti i suoi sotto-lignaggi, si conferma predominante". In particolare, il rialzo dei casi sembra essere correlato alla sottovariante KP.3. Dai sintomi alle precauzioni, ecco cosa c’è da sapere sulla variante che discende dalla mutazione “madre” JN.1.

Covid-19: gli ultimi dati in Italia



Come detto, nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, è stato osservato un rialzo dei contagi da Covid-19 rispetto alla settimana precedente, in cui era già stato registrato un aumento del 25% di contagi. Sebbene i decessi siano diminuiti da 21 a 18, il numero di tamponi è aumentato da 79.339 a 81.900, con un tasso di positività in crescita dal 3,2% al 4,7%. Nel periodo di monitoraggio, "l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da Sars-CoV-2 in Italia è in lieve aumento, ma si attesta sempre a livelli molto bassi. L'impatto sugli ospedali è stabile e limitato”, ha commentato Vaia, sottolineando che il ministero della Salute continuerà “l’azione di monitoraggio e di lettura epidemiologica del fenomeno Covid-19 al fine di essere sempre pronti per tutte le azioni di sanità pubblica che si dovessero rendere necessarie”.



Picco estivo per la variante KP.3



Come osservato dal direttore scientifico della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali, Massimo Andreoni, “siamo di fronte ad un picco estivo dei casi Covid che certamente era inatteso perché di fatto avevamo visto un progressivo scemare dei contagi”. Ed è proprio la sottovariante KP.3, che “sta determinando questo rialzo con qualche ricovero in più negli ospedali”. Questo dimostra, ha sottolineato l’esperto all'Adnkronos Salute, “come il virus Sars-CoV-2 non sia più stagionale ma determinato nella sua aggressività dalle varianti che emergono”.