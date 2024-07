Covid, casi in lieve aumento. In arrivo vaccino per le nuove varianti

La circolazione del virus responsabile del Covid-19 è in leggero aumento in Italia. Nonostante l’arrivo della bella stagione, che dovrebbe fare da freno al virus, l’ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute (relativo alla settimana 20-26 giugno) segnala un "lieve aumento dei casi". Ma se l'impatto sugli ospedali "resta limitato e stabile", gli epidemiologi invitano a non sottovalutare il Covid-19, i cui numeri sono in crescita anche negli Stati Uniti, dove i Centers for Desease control (Cdc) hanno raccomandato il richiamo con i vaccini aggiornati a tutta la popolazione.

Covid-19: i numeri in Italia



Secondo l'ultimo bollettino di monitoraggio del ministero della Salute-Iss, nella settimana 20-26 giugno è stato registrato un aumento del 25% di contagi, che sono saliti sopra quota 2.600. L'indice di trasmissibilità Rt è a quota 1,15, leggermente sopra la soglia epidemica; mentre l’occupazione dei posti letto in area medica resta stabile a 1,2% (751 ricoverati), così come l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3%. In particolare, l’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (10 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Basilicata (0,2 casi per 100.000 abitanti). Quanto basta per non abbassare la guardia, anzi per "alzarla", ha avvertito l'epidemiologo Cesare Cislaghi, sottolineando come la crescita dei casi sia pari al "20% in più ogni settimana negli ultimi due mesi".



Possibile rialzo dei casi in autunno



Secondo l'esperto, se la situazione continuerà a crescere al ritmo attuale "arriveremo a inizio autunno, la stagione più a rischio, con dei numeri preoccupanti e si potrebbe assistere nuovamente ad un progressivo sviluppo della pandemia". Quanto alle cause della crescita dei casi da Covid-19, ha spiegato, "i principali fattori sono la contagiosità del virus, la suscettibilità della popolazione e la promiscuità dei cittadini". Cislaghi ha anche criticato le attuali politiche sanitarie, ritenendo che non si stia facendo abbastanza per evitare che la pandemia torni a diffondersi, a causa di "una politica sanitaria inerte che non se la sente di riproporre misure sgradite alla gente e neppure di insistere con una campagna vaccinale che trova sempre più opposizioni".