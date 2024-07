L'Ema boccia il farmaco contro l'Alzheimer Lecanemab

Il medicinale può provocare gravi effetti collaterali, superiori rispetto al beneficio che il paziente può trarne. L’Ema ha quindi raccomandato di non concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio in Europa del farmaco, già disponibile negli Stati Uniti dall'inizio del 2023

Stop dell’Ema al farmaco Lecanemab contro l'Alzheimer. L'Agenzia europea per i medicinali ha respinto la raccomandazione per il medicinale che, come sottolinea l’autorità, rischia di provocare gravi effetti collaterali, superiori rispetto all’effetto positivo atteso e al beneficio che il paziente può trarne. "Il Comitato per i medicinali per uso umano" dell'Ema, fanno sapere dall’Agenzia, "ha raccomandato di non concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per Leqembi". Tra i rischi maggiori figura in particolare l'insorgere di rischi di emorragia cerebrale nelle persone trattate con il farmaco.