Coronavirus, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico

La decisione è stata presa dal sindaco Bucci e dal presidente della Regione Toti: “Dobbiamo stroncare questo cluster sul nascere”. Le aree interessate sono Porto antico, la stazione Principe, piazza Matteotti e via Ravasco

Genova corre ai ripari. Dopo l’aumento dei casi negli ultimi giorni (+63 positivi nelle ultime 24 ore) scatta l’obbligo di mascherina in alcune zone del centro storico. "Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico, quindi per salvaguardare la salute di chi ci vive e quella di tutta la città, abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali: estenderemo l'uso della mascherina all'aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un'area del centro storico", hanno detto il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti. (LIVEBLOG - BOLLETTINO - SPECIALE)