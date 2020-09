Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 23 settembre

Salgono i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ma in parallelo cresce nettamente anche il numero di tamponi fatti (oltre 103mila, uno dei numeri più alti dall'inizio dell'emergenza). Sono 20 i morti in un giorno, 5 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.640 (contro i 1.392 di ieri), sparsi in tutte le regioni. I nuovi tamponi sono 103.696, mentre ieri erano stati 87.303. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 244 (+5). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 23 settembre è dello 0,5% (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).