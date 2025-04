Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura per la morte di Sara Campanella, uccisa ieri in strada da un uomo che era poi fuggito. Si tratterebbe un collega di università

È stato fermato il presunto autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane studentessa di 22 anni uccisa ieri a Messina a coltellate. Si tratterebbe di un collega dell'università. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura. I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia di Messina alle ore 11. Il provvedimento di fermo dovrà ora essere vagliato dal GIP del Tribunale di Messina.

Sara uccisa a coltellate per strada

Sara Campanella è stata uccisa con una coltellata al collo che gli ha reciso la giugulare per strada, davanti all'ingresso laterale dello stadio 'Giovanni Celeste', davanti a diversi testimoni che hanno assistito all'aggressione e hanno dato l'allarme. La 22enne è stata subito soccorsa e caricata su un'ambulanza del 118 che l'ha portata all'ospedale Policlinico, ma i medici non hanno potuto fare nulla perché la ragazza aveva perso troppo sangue. Per le strade di Messina, dopo l'ennesimo femminicidio, si è scatenata un'imponente caccia all'uomo. Secondo il racconto di persone che la conoscevano, la vittima avrebbe avuto una relazione che aveva però deciso di troncare.