Incidente funivia Mottarone, oggi nuova udienza: le tappe del processo

Lo scontro

L’udienza preliminare odierna arriva dopo un braccio di ferro tra la precedente gup e la procura sulle modifiche ad alcuni capi di imputazione sulla base di alcune nuove norme contenute nella riforma Cartabia. La gup aveva richiesto in particolare l’esclusione dei reati relativi alla sicurezza sul lavoro ma la procura si era rifiutata di modificare i capi di accusa per non indebolire l’inchiesta. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero, infatti, l’incidente fu causato dai mancati controlli agli impianti, un reato che con le modifiche chieste dalla giudice rischia di avere una considerazione più ridotta nel processo. Alla fine, però, proprio per evitare un nuovo muro contro muro, l’ufficio inquirente ha deciso di rimodulare l’impianto dell’accusa.

Le tappe del caso

Il 18 giugno 2024 la procura di Verbania aveva chiesto sette rinvii a giudizio: per Luigi Nerini, il titolare della società che gestiva l'impianto di risalita di Stresa, per l'allora caposervizio Gabriele Tadini, per il direttore d'esercizio Enrico Perocchio, per Martin Leitner, vicepresidente di Leitner, per Peter Rabanser, responsabile del customer service, e per le due società Ferrovie del Mottarone e Leitner. Nei confronti del presidente del Cda di Leitner, Anton Seeber, aveva invece avanzato richiesta di proscioglimento per mancanza di elementi, non avendo lo stesso le deleghe societarie sugli impianti a fune.

La restituzione del fascicolo

Un mese più tardi, il 23 luglio, anziché decidere sulle richieste formulate dalla procura, la Gup aveva chiesto ai pm di modificare i capi d'imputazione, richiesta alla quale, nell'udienza del 12 settembre, la procura si è opposta, sostenendo che il giudice dell'udienza preliminare non abbia "il dominio incontrastato" sulla "qualificazione giuridica dei fatti (...) che comporti una riduzione delle constatazioni" e che non abbia poteri tali "da comportare situazioni in cui in cui il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l'impianto accusatorio". Il gup aveva quindi restituito il fascicolo alla procura lo scorso 10 ottobre.

Da dove si riparte

Adesso, secondo quanto riportato da Ansa, i reati ipotizzati nei confronti dei cinque sono, a vario titolo, attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Due di loro, Tadini e Perocchio, dovranno inoltre rispondere anche di falso.