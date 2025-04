Tragedia funivia del Mottarone, chiesto processo per cinque indagati

Cronaca

Le persone decedute sono 14, fra cui due bambini. Un altro bimbo di 5 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. ed è in gravi condizioni Il Soccorso Alpino: 'La cabina è quasi completamente accartocciata'. Si indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose