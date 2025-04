Sara Campanella, chi era la studentessa di Messina uccisa per strada

Sarebbe un collega di università il ragazzo fermato dai carabinieri di Messina per l'omicidio di Sara Campanella, la giovane studentessa 22enne di Misilmeri, in provincia di Palermo, uccisa per strada nella città dello Stretto nei pressi dello stadio, davanti a decine di persone. Il sospettato è stato catturato dai militari dopo una massiccia caccia all'uomo durata alcune ore.

Chi era Sara Campanella

La ragazza ha perso la vita dopo una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare proprio davanti all'ingresso laterale dello stadio “Giovanni Celeste”. Sara Campanella frequentava il terzo anno della facoltà di Tecniche di laboratorio Biomedico nell'ateneo di Messina ed era impegnata anche come tirocinante proprio nell'ospedale dove è stata portata prima di morire, il Policlinico di Messina. "Sono senza parole”, ha detto il sindaco di Messina Federico Basile dopo l’accaduto. “La città è stata scossa da una tragedia immensa: una giovane vita è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati". L'università di Messina”, ha riferito la rettrice dell’ateneo siciliano Giovanna Spatari, “si stringe attorno ai familiari, agli amici e ai colleghi di Sara. Quando una vita viene spezzata in un modo così brutale, la nostra sofferenza è ancora più acuta". Oggi verrà sospesa l'attività didattica del corso di studio triennale in Tecniche di laboratorio biomedico, dove Sarà, appunto, era iscritta. “Era una studentessa brillante e piena di promesse, coinvolta nel suo percorso di formazione, benvoluta da tutti e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. L’università ha moltiplicato gli sforzi per diffondere la cultura del rispetto, per contribuire a fermare la piaga dei femminicidi, per supportare le proprie studentesse e I propri studenti. Oggi non possiamo fare altro che impegnarci nel continuare quegli sforzi contro ogni forma di violenza e perché Sara venga adeguatamente ricordata", ha sottolineato ancora Spatari.

Il messaggio social

Sul suo profilo Facebook, di recente, Sara aveva scritto: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. E, probabilmente, potrebbe esserci proprio un movente sentimentale alle spalle dell’omicidio. Secondo il racconto di persone che la conoscevano, infatti, la vittima avrebbe avuto una relazione che aveva però deciso di troncare.