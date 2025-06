Delitto Garlasco, incidente probatorio: prosegue analisi su spazzatura

Ripreso in Questura a Milano il confronto tra genetisti e dattiloscopisti chiamati a rileggere reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi: oggi i tecnici devono completare l'esame delle impronte digitali. Per ora tracce senza sangue

La difesa di Sempio

Il consulente della difesa di Andrea Sempio, Luciano Garofano, a proposito dell'analisi della spazzatura sequestrata nella casa di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi ha spiegato, al suo arrivo in questura per la seconda giornata dell'incidente probatorio, che "per quanto riguarda l'analisi della spazzatura vogliamo verificare che ci sia stato un sequestro formale". "Se è tutto regolare procederemo probabilmente dai residui dell'immondizia e completeremo la parte delle fasce para-adesive", ha aggiunto."Ci tengo a dire per quanto riguarda le fascette analizzate che non c'è alcuna differenza con gli acetati. Assolutamente nessuna. Si andava con l'una o con l'altra a seconda della disponibilità", ha concluso.

Difesa Sempio verificherà regolarità su sequestro spazzatura

L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio ha preannunciato che verificherà la regolarità del verbale di sequestro del materiale sequestrato nella villetta dei Poggi otto mesi dopo. Qualora il sequestro fosse regolare - ha spiegato il suo consulente Luciano Garofano, ec comandante del Ris di Parma - si partirà con l'apertura delle buste sigillate che sono state conservate in uno scatolone all'interno dei locali dell'Istituto di medicina legale di Pavia. Dentro ci dovrebbero essere alcuni degli oggetti raccolti a casa Poggi il giorno del delitto: il frammento del tappetino del bagno macchiato dalla traccia di sangue lasciata dalla scarpa dell'assassino, una scatola di cartone dei cereali della colazione, il sacchetto con i fiocchi avanzati. Vi è poi il contenuto del sacchetto della spazzatura sulla conservazione del quale i difensori pongono più di un'obiezione. Potrebbero essere utili alla ricerca di possibili tracce di materiale biologico, dal momento che si tratta di reperti mai esaminati. Esaurito questo esperimento, si dovrebbe tornare a lavorare sulle fascette con le impronte: sono stati esaminati 17 dei 34 fogli di acetato su cui sono stati presi i segni trovati in casa. Fotografati in alta definizione saranno raccolti due campioni: uno per le analisi genetiche per cercare materiale biologico; sul residuo sarà invece eseguito "l'Obti test" per il sangue, che martedì ha sempre dato esito negativo.