Traffico di droga, indagini della Polizia a Brescia: 45 arresti

In un'indagine antidroga partita da Brescia e che si è sviluppata in diverse zone d'Italia, la Polizia di Stato con il coordinamento della Dda di Brescia ha eseguito 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari, 3 con obbligo di dimora nonché sette misure in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati.