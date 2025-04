Firenze, rumore di tacchi dal piano di sopra: risarcita la vicina

La causa e il primo provvedimento giudiziario

La causa legale risale al 2018, anno in cui la vicina del piano superiore ha ristrutturato il suo appartamento, sostituendo il vecchio pavimento con uno in gres porcellanato. Dopo il primo provvedimento giudiziario,che imponeva l'installazione di tappeti o moquette per ridurre il rumore, la situazione non si è risolta. I giudici hanno stabilito che era sua responsabilità rimediare, nonostante la difesa avesse argomentato che il problema fosse legato alla struttura dell’edificio.