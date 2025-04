Imola, cadavere di un uomo trovato nel Santerno: indagini in corso

Attualmente i carabinieri e il medico legale stanno lavorando per capire a chi appartenesse il corpo e quali siano state le cause che hanno portato al decesso

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato lungo la riva del fiume Santerno, a Imola (all’altezza di via Antonio Graziadei, in corrispondenza del ponte della ferrovia), nel tardo pomeriggio di ieri. L’identità della salma, rinvenuta da un passante poco dopo le 19:30, rimane sconosciuta. A darne la notizia sono stati i vigili del fuoco che, una volta ricevuto l’allarme, sono intervenuti sul posto con tre squadre insieme al nucleo sommozzatori. In pochi minuti sono giunti in loco anche i carabinieri e il medico legale, che attualmente, coordinati dal pm Marco Imperato, stanno svolgendo gli accertamenti per capire a chi appartenga il corpo.