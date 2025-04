Maltempo al Centro Sud, allerta arancione in Abruzzo e Sicilia

L'allerta della Protezione Civile

La discesa di correnti settentrionali attraverso l’Italia, come si legge sul bollettino diffuso online proprio dalla Protezione Civile, “alimenterà una circolazione depressionaria in area ionica, determinando precipitazioni più estese lungo la fascia adriatica centrale e spiccata instabilità attorno alla Sicilia”. I fenomeni meteo, proseguono gli esperti, “impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero anche determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”. L’avviso diramato riguarda la giornata di oggi, martedì 1° aprile, dove “precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”, sono previste dai meteorologi “sull’Abruzzo, specie versanti orientali, e sulla Sicilia, specie settori settentrionali e orientali”. Tra l’altro questi fenomeni saranno accompagnati anche “da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”. E sono previsti, tra l’altro, “venti forti nord-orientali, con raffiche di burrasca, su Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, mareggiate lungo le coste esposte”.

La situazione in Sicilia e Toscana

Come detto, una delle regioni maggiormente colpite in queste ore sarà la Sicilia. Proprio in quest’ottica la Protezione civile regionale locale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 della giornata di oggi. Per Palermo è prevista, invece, allerta gialla. "Dalle prime ore di oggi 1 aprile e per le successive 18-24 ore - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento", viene inoltre spiegato. Tempo in peggioramento anche in Toscana. Dal pomeriggio di ieri sono in corso precipitazioni isolate, che si faranno più frequenti oggi nelle zone appenniniche, ma sarà soprattutto il vento forte a caratterizzare le condizioni meteo su quasi tutto il territorio regionale. Venti di Grecale, sempre con forti raffiche, sferzano la zona. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento che tra le ore 8 e la mezzanotte di quest’oggi, per un’area che interessa praticamente tutta la Toscana, ad accezione dell'arcipelago, della Romagna Toscana e dall'alto Ombrone grossetano.