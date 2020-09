Coronavirus Francia, oltre 10mila nuovi contagi in 24 ore

Nel Paese si registra un totale di 31.426 vittime. Un Consiglio di difesa dedicato al Covid si è tenuto questa mattina all'Eliseo. Sul tavolo dei ministri, le misure sanitarie restrittive da applicare a Parigi. Intanto, secondo Le Parisien, Alexandre Benalla, il 29enne ex bodyguard di Macron, finito al centro dello polemiche per le violenzedel primo maggio 2018, sarebbe stato ricoverato in rianimazione dopo aver contratto il virus

Al vaglio le restrizioni per Parigi approfondimento Vaccino coronavirus, condividerlo o no: le posizioni dei Paesi Negli ultimi giorni il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. La Sanità pubblica, il 22 settembre, ha fatto inoltre sapere che i ricoverati negli ospedali nelle ultime 24 ore sono stati 141, mentre i pazienti entrati in rianimazione sono stati 13 di più rispetto al giorno prima. Particolarmente colpita è la capitale, Parigi: qui il tasso di incidenza del virus è salito e ha toccato i 204 casi su 100.000 persone, al di sopra del dato registrato a Lione e Marsiglia. In una riunione preparatoria con la prefettura e il Comune di Parigi, sono stati ipotizzati, fra l'altro, il divieto di vendita di alcol dopo le 20, il limite di assembramento a 10 persone e quello di partecipazione a grandi eventi da 5.000 a 1.000. Si è anche discusso del divieto di affitto di sale per festeggiamenti, compresi i matrimoni. Nessun giro di vite, invece, sui trasporti né sulle aperture di bar e ristoranti, a quanto sembra per la decisa opposizione della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Il Comune, infatti, ha messo in guardia contro misure troppo restrittive che colpirebbero ulteriormente la vita economica e sociale della capitale.